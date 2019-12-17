Zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte şehir merkezindeki kantin ve iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, büyük firma ve marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol etti. Yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili firma yetkililerinden izahat alan ekipler, haksız kazanç elde etmek üzere böyle bir girişimde bulunanlara cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve kantinler belirli aralıklar denetleniyor. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnaflarımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur” dedi.

Başkan Asya, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Tüketici Hakları Biriminin de kurulduğunu belirterek, söz konusu birimin vatandaşların mağduriyetlerine çözüm üretmek adına ilgili kurumlarla koordineli çalışacağını ifade etti.

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