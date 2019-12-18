Muş’ta ilçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında 20192020 eğitimöğretim yılında yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve yapılacak çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Korkut ve Varto İlçe Milli Eğitim müdürleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürleri olarak üzerlerine büyük görev düşüyor. Hedeflere ulaşılması, il ve ilçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmeliyiz. Muş'umuza yakışan eğitim hizmetini sunmak öncelikli hedefimiz. Çocuklarımızın sosyal, akademik ve manevi alanlarda gelişimlerini sağlayabileceğimiz uygun fiziki ortamların oluşturulması için çalışacağız. Okullarda çocukların ilgi ve yeteneklerinin keşfedilip, onları doğru bir şekilde yönlendirmenin oldukça önem taşıyor. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızın sadece bir bilgi deposu olarak değil, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, dersler dışında da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer alan aktif bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz” dedi.

Ayrıca toplantıda eğitim yatırımları, okulların hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar, okulların fiziki durumları, okullarda kış hazırlıkları ve alınan önlemler gibi konular görüşüldü. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İlçe Milli Eğitim müdürlerinin ilçeleri ile ilgili ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulundu.

MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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