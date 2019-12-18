Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

MUŞ'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin internet tabanlı çok sayıda kriptografik program kullandıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, terör örgütünün Muş sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, eğitim danışmanı ile tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 Aralık'ta Muş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ile kitap ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden il sorumlusu ve yardımcılıklarını yaptığı tespit edilen 3 kişi tutulanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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