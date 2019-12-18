Muhtarlardan Başkan Altın’a plaket

Muş’un Malazgirt ilçesindeki mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdim ettiler.

Malazgirt’in AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Altın’a göreve geldiğinden bu yana yaptığı başarılı hizmetler nedeniyle ilçedeki 12 muhtar tarafından teşekkür plaketi verildi. Muhtarlar adına Selçuklu Mahalle Muhtarı Fehim Gün’ün takdim ettiği plaketi alan Belediye Başkanı Ceniz Altın, muhtarlara güzel sürprizlerinden dolayı teşekkür ederek, belediyenin hizmet kalitesini daha da yükselterek çalışacaklarını söyledi. Cengiz Altın, programlanan hizmet çizelgesi dahilince bütün bölgelere hizmet verildiğini vurgulayarak, ''Malazgirt Belediyesi sınırları içerisinde kalan her bölgemize hizmet götürüyoruz. Yıllık çizelgemizde planladığımız akışa göre bütün mahallelere gerekli yatırımları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle görüş alışverişi yapmak, belediyemiz için çok önemli. Sizlerin görüşleriyle vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebiliyoruz" dedi.

Muhtarlar adına konuşan Selçuklu Mahalle Muhtarı Fehim Gün ise, yapılan hizmetler için belediye başkanına teşekkür ederek, “Belediye başkanımız çok kısa bir zaman için tüm mahallelerde yaptığı çalışmalarla halkın taktirini topladı. Bizde ilçedeki muhtarlar olarak başkanımızın yaptığı çalışmaları çok olumlu buluyoruz. Başkan Cengiz Altın Bey ve ekibine tüm muhtarlar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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