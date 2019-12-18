Bulanık'ta ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ etkinliği

– Muş’un Bulanık ilçesindeki anaokulu öğrencileri tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere haftanın ve Türk mallarının önemi anlatıldı. Etkinliğe katılan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, yerli malı üretiminin ve kullanımının önemine değinerek, kaynakların tutumlu bir şekilde kullanmanın ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bulanık Anaokulu Müdiresi Serap Akmandor Gürpınar ise, maddi ve manevi değerlerimize önem veren, küçüğünü seven, büyüğünü sayan, yardıma muhtaç olanın yardımına koşan, dünyadaki yaşıtlarıyla oynayabilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini belirterek, “Bu anlayışla bugün okulumuzda çocuklarımıza bunu anlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. O zaman diyoruz ki yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Gerçekten de büyüyeceksek ve kalkınacaksak ve rekabet edeceksek yerli değerlerimizi kullanarak yapmak zorundayız. İşte burada biz de Bulanık Anaokulu olarak güzel bir etkinlik hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler günün anlamıyla ilgili şiirler okuyup, gelen misafirlere ikramlarda bulundu.

MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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