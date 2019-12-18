Varto’da kurumlar arası işbirliği toplantısı

– Muş’un Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kurum müdürlerinin katılımıyla işbirliği toplantısı düzenlendi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekil Ertuğrul Avcı, hakimler ve cumhuriyet savcısı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili İdris Kartal ve kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Ertuğrul Avcı, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen bu toplantı ile kurum müdürlerinin bir birlerini tanımaları ve sorunların çözüm noktasında istişare etmesi çok önemlidir. Vatandaşlarımızın sorunlarının daha çabuk bir şekilde çözülmesi konusunda tüm kurum amirleriyle bir araya geldi. Bu tür toplantıların artık ilçemizde daha sık yapılması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Burada kurum amirlerimizin sorunlarını dinledik, çözüm noktasında gerekli çalışmalar yapılacak. Bundan sonraki toplantımızı Kültür Merkezi Müdürlüğümüzde yapacağız. Katılan tüm kurum müdürlerine teşekkür ederim” dedi.

MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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