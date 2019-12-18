HDP’li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı

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Muş’un HDP’li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eş başkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve sözde eşbaşkan Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve sözde eş başkan Muhmut Yalçın ile Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik bugün adliyeye sevk edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

MUŞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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