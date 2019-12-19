Varto Sağlık Grup Başkanlığına Yılmaz atandı

Muş'un Varto İlçe Sağlık Grup Başkanlığına Dr. Fuat Yılmaz atandı

Varto Sağlık Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Taner Uysal’ın yerine Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Fuat Yılmaz getirildi. Varto ilçesine gelmekten mutlu olduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2019 yılında mezun olduğunu belirtti. Varto doğumlu olduğunu ve kendi ilçesini çok sevdiğini ifade eden Dr. Fuat Yılmaz, "İlçenin konumu, coğrafyası, insanları çok iyi. Burada görev yapmaktan mutluyum. İnsanlarımıza faydalı olmak için çaba göstereceğim. Planlanan ve gerçekleştirilmesi gereken hizmetleri vatandaşlarımızdan esirgemeyeceğiz. Vartoluların hizmetinde olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.

MUŞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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