Bulanık’ta mütevelli heyeti seçimi

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– Muş’un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında 2020 yılı boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında yapılan 2020 yılı mütevelli heyet seçimini Kotanlı Köyü Muhtarı Hudeyda Çetin ve Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik kazandı.

MUŞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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