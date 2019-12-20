Eziyet edilen 'Şeker' köpek, emin ellerde

MUŞ'un Bulanık ilçesinde, belediye personeli tarafından eziyet edilen ve Vali İlker Gündüzöz tarafından sahiplenilen 'Şeker' adlı köpeğin iyileşme süreci devam ediyor. Vali Gündüzöz, 15 kilograma ulaşan 'Şeker'i Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'ye emanet etti.

Bulanık Belediyesi personelinin geçen ekim ayında, bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Olayla ilgili Muş Valiliği harekete geçerek, personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediyesi de 1'i veteriner, 2'si temizlik görevlisi olmak üzere 3 personeli açığa aldı.

Kısa sürede bulunarak Bulanık Belediyesi tarafından bakıma alınan ve uyuz hastalığına yakalandığı belirlenen köpeği, Muş Valisi İlker Gündüzöz sahiplendi. Muş Valiliği hizmet binasının arka bahçesinde yer yapılan ve 'Şeker' ismi verilen köpeğin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Antibiyotik ve destekleyici tedaviler uygulanan Şeker'in iyileşme süreci hızlandı. Yaklaşık 1,5 aydır Vali Gündüzöz tarafından bakılan köpek, 9 kilo alarak 15 kiloya yükseldi. Şeker'in iyileşme süreci, Muş Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

KAYMAKAMA EMANET

Şeker'in tüylerinin de çıkmaya başladığını belirten Vali İlker Gündüzöz, "Ekim ayında maalesef Bulanık Belediyesi'nin görevlileri tarafından eziyete maruz kalan köpeğimizin adını Şeker koyduk. Şeker'e bakıldı, tedavisi yapıldı. Uyuz tedavisinde başarı elde edildi. Görüldüğü gibi tüyleri önemli ölçüde çıktı ama iyileşme süreci devam ediyor. Hayvanların da insanlar gibi psikolojisi var. Şeker, o aldığı kürek darbeleri ve gördüğü eziyet karşısında psikolojisi bozulmuş bir hayvan. Dolayısıyla halen insanları görünce biraz çekiniyor, titriyor. Fakat gün geçtikçe iyi olacak. Biz ona çok alıştık, kendimiz özel ilgilendik, belli bir noktaya getirdik" diye konuştu.

Şeker'i, Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi´ye emanet edeceğini vurgulayan Vali Gündüzöz, "Bu geçen süreç içerisinde Bulanık ilçe kaymakamımız, genç bir kardeşimiz köpeği sahiplenmek istedi. Benim bir köpeğim daha var malum, Şeker´i bugün Bulanık kaymakamına artık emanet edeceğim. Ona kaymakamlık konutunun bahçesinde bakılacak. Kaymakam kardeşimizin ısrarlı taleplerine karşı, yeni yuvası olarak köpeğim olan Şeker´i kaymakam beye verdim. İnşallah bir daha böyle problemler yaşamaz. Orada da bir aile ortamında. Psikolojik olarak insanı görünce titremesi ve korkması yavaş yavaş geçecektir. Belli bir noktaya geldi ama daha üzerinde çalışılması lazım" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR

Vali Gündüzöz, tüm hayvanların korunması gerektiğini, çocuklara küçükken hayvan sevgisini aşılamamız gerektiğini, Allah´ın yarattığı bu dilsiz varlıklara eziyet etmememiz gerektiğini söyledi. Köpeğe eziyet eden 1'i veteriner, 2'si temizlik işçisi olmak üzere 3 personelin açığa alındığını da vurgulayan Gündüzöz, 3 görevli hakkında hukuki süreçlerin işletildiğini belirtti.



MUŞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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