Malazgirt’te ‘Mahremiyet Eğitimi’ semineri

Muş’un Malazgirt ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik "Mahremiyet Eğitimi" semineri düzenlendi.

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Belediye İş Merkezindeki konferans salonunda Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğündeki Müdürlüğünde görevli Sosyal Uzman Elif Gündüz tarafından "Mahremiyet Eğitimi" konulu seminer verildi.

ADEM Genel Koordinatörü Akın Karıkutal, çok faydalı bir seminer olduğunu belirterek, "Bu semineri bizim için organize eden başta Kaymakamımız Emre Yalçın olmak üzere Vakıf Müdürümüz Yakup Bozkurt’ta çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak bu seminerleri kursiyerlerimiz için düzenliyoruz. Kursiyerlerimiz burada hem kurs görüyor hem de böyle faydalı seminerlerle her türlü bilgi sahibi olabiliyorlar. Kursiyerlerimiz adına bu seminere onay veren Kaymakamız Emre Yalçın’a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

MUŞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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