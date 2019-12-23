Muş’ta yoğun sis

"O benim sünnetim değildi"

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Muş’ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan yoğun sis, sürücüleri zora soktu. Özelikle kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan sürücüler, görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü yerlerde önlerini görmekte zorluk yaşadı.

BitlisMuş ve MuşBingöl karayolunda ise, görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Trafik polisleri, kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

MUŞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:03

YATSI 18:27

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