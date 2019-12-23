Muş Belediyesinden vergi borcu uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş Belediyesinden vergi borcu uyarısı

İHA

Muş Belediye Başkanlığı, belediyeye borcu bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Muş Belediyesinden vergi borcu uyarısı

Muş Belediye Başkanlığı, belediyeye borcu bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu.
Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, vergi borçlarının düzenli ödenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Asya; su, emlak, ÇTV ilan reklam, ölçü ayar, kira, işgaliye gibi borçları bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak, bu yılın vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Aralık 2019 olduğunu hatırlattı. Borçlarını aksatanlara yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, bu memleketi kalkındırmak ve geliştirmek için herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Belediyeye borcunu ödemeyen vatandaşların olduğunu anımsatan Başkan Asya, herkesin bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.
Muş’a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerektiğini ifade eden Asya, “Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle bütçemizin iyi olması gerekiyor. Onun için su, emlak, ÇTV, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi memleketimize tekrar hizmet olarak aktarmanın gayretindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere yapıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut ediyorum” dedi.

MUŞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta yoğun sis
YEREL HABERLER Muş’ta yoğun sis
Kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti
YEREL HABERLER Kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti
Sıcak hava çiftçileri sevindirdi
YEREL HABERLER Sıcak hava çiftçileri sevindirdi
Varto’da tandır ekmeğine erkek eli değdi
YEREL HABERLER Varto’da tandır ekmeğine erkek eli değdi
Varto’da termal sular kullanıma kazandırılacak İstanbul’dan gelen iş adamı Güzelarslan, Kaymakam Avcı ile termal suların bulunduğu alanı inceledi
YEREL HABERLER Varto’da termal sular kullanıma ...
Pompalı tüfekle kendini vurdu
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle kendini vurdu
Esnaf kazayla kendini vurdu
YEREL HABERLER Esnaf kazayla kendini vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X