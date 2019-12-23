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Muş’ta “Hafızlık ve Ezan Okuma” yarışması

İHA

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20192010 eğitim öğretim yılı kapsamında "İmam Hatip Ortaokulları Arası Hafızlık ve Ezan Okuma" yarışması düzenlendi.

Muş’ta “Hafızlık ve Ezan Okuma” yarışması

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20192010 eğitim öğretim yılı kapsamında “İmam Hatip Ortaokulları Arası Hafızlık ve Ezan Okuma” yarışması düzenlendi.
Muş Öğretmenevinin konferans salonunda Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde gerçekleştirilen “Hafızlık ve Ezan Okuma” yarışmasına il genelindeki 29 imam hatip ortaokulu katılım sağladı. Hafızlık ve ezan okumada birbiriyle kıyasıya yarışan öğrenciler, sesleri ile jüri üyelerinden tam puan alabilmek için en iyi performanslarını sergilemeye çalıştılar.
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün öngörüsüyle Muş’ta 29 imam hatip okulunun katıldığı hafızlık ve güzel ezan okuma yarışması yapıldığını söyledi. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere ödül vereceklerini aktaran Engin, “Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncüye ayriyeten ödül vereceğiz. Burada dereceye giren öğrencilerimiz inşallah bölge yarışmasına gidecekler. Bu yarışmalardaki asıl amacımız, okullarda öğrencileri motive etmek, sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak, sosyalleştirmek ve bu anlamda güzel sesi olanları, çalışanları teşvik ederek ödüllendirmektir” dedi.
Ezan okuma yarışında 1. grupta yer alan okullar arasında Farabi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Salih Türk birinci, Güzeltepe İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selman Karakaya ikinci, Kırköy Şehit Zekeriya YBO İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Habil Yıldırım ise üçüncü olurken, 2. grupta yer alan 100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusufcan Çağlayan birinci, Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cabir Balkan ikinci, Malazgirt Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Diyar Coşkun ise 3. olma başarısı gösterdi. Hafızlık yarışmasında da Farabi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yüksel Aksay birinci oldu.
Yarışma, dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

MUŞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

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