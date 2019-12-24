11 kişinin ölümüyle ilgili aranan şahıs hayvan otlatırken yakalandı

Muş’ta 1994 yılında Sürügüden köyünde meydana gelen silahlı kavgada 11 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanması suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, hayvan otlattığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre olay, 1994 yılında Sürügüden köyünde meydana geldi. Silahlı çatışma sonucunda 11 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması olayı ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kan Gütme Saikiyle Öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş cezası ile aranan A.T.’nin Muş merkez Boyuncuk köyünde hayvan otlattığı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin takibi sonucu şahıs Boyuncuk köyünde arazide saklandığı yerde yakaladı.

Jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alınarak bugün Muş Cumhuriyet Savcılığına getirilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekipleri de adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

MUŞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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