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Muş Belediyesi karla mücadeleye hazır

İHA

2019 yılı yaz çalışma sezonunda alt ve üstyapı alanında önemli çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı.

Muş Belediyesi karla mücadeleye hazır

2019 yılı yaz çalışma sezonunda alt ve üstyapı alanında önemli çalışmalara imza atan Muş Belediyesi, kış mevsimi için hazırlıklarını tamamladı.
Muş Belediyesi, kar yağışı öncesi kış hazırlıklarını yaptı. Belediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinde Oto Amirliğini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, yaz sezonundaki çalışmalarından dolayı tüm personellere teşekkür ederek, kış sezonunda da aynı performansı sergilemelerini istedi. Kış mevsiminde kullanılacak araçların bakım ve onarımdan geçirilerek kışa hazırlandığını belirten Başkan Asya, kar yağışı öncesinde aciliyet arz eden çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Başkan Asya, “Bu yıl yaz çalışma sezonunda bütün birimlerimiz ve personellerimizle seferber olduk. İlimize ve halkımıza çok güzel hizmetler kazandırdık. Bu süreçte canla başla çalışarak emek sarf eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimizin üstünde bir sonuç aldık. Tabi belediye olarak hizmet üretmekte durmak yok. Önümüzde bir kış sezonu var. Bu dönemde de başarılı bir performans sergilemeliyiz. Bizleri önemli bir mücadele bekliyor. Allah’ın izniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Dileğimiz ve temennimiz aşırı bir kar yağışının olmamasıdır. Ancak en nihayetinde kış memleketinde yaşıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı en kötü şartlara göre ayarladık. İş makinelerimiz ve ekipmanlarımızı hazırladık. Olası bir kar yağışı veya olumsuzluk durumunda tüm ekiplerimizle gerekli müdahaleyi yapmak üzere sahada olacağız. Karla mücadelemiz de bu yılki asfalt seferberliği gibi olacağına inanıyorum. Sadece bir birimin sorumlu olduğu bir iş gibi değil, tüm birimler elbirliği ile bu süreci yürütecektir. Belki işin ana omurgasını ulaşım hizmeti olarak sizler oluşturuyor olabilirsiniz, ancak zabıtası ile temizlik ekibi ile bir bütün olarak hazır olacağız. Bu anlamda sizlere kolaylıklar diliyorum. Rabbim öncelikle bizi birbirimize ve halkımıza karşı, daha sonra kendisine karşı mahcup etmesin. Birlikte başarılı hizmetler yapmak dileğiyle hepinize hayırlı mesailer diliyorum” dedi.

MUŞ

24 Aralık 2019 Salı

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