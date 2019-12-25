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Muş'ta iki mevsim bir arada

DHA

MUŞ'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor. Ovada koyunlarını otlatan çoban Şakir Türker, "Bu yıl hava yok güzel. Geçen yıl bu zamanlarda kar 22,5 metreyi geçiyordu" dedi.

MUŞ'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor. Ovada koyunlarını otlatan çoban Şakir Türker, "Bu yıl hava yok güzel. Geçen yıl bu zamanlarda kar 22,5 metreyi geçiyordu" dedi.
Denizden 1350 kilometre yükseklikteki Muş Ovası'nda bahar havası hakimken, 1800 rakımlı Yukarıyolgalı köyünde kış mevsimi etkili oluyor. Ovada koyun sürüleri, otlaklarda otlatılırken, köyde ise hayvanlar, ahırda besleniyor. Yukarıyolgalı köyünde hayvancılık yapan Eyüp Omur, "Bu yıl şehrin ovasında kar yok. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için 15 santim kar var" diye konuştu.
Bu kış mevsiminin yağışsız geçtiğini belirten Omur, "Bu yıl kar ne kadar geç yağarsa o kadar iyidir. Saman fiyatları şu anda pahalı, 1 aya kadar yağmazsa fiyatlarda da düşüş yaşanır" dedi. 
İlkbahar mevsimini aratmayan havanın hakim olduğu ovada koyunlarını otlatan ve kendisine ateşte çay demleyen çoban Şakir Türker ise "Bu yıl hava yok güzel, inşallah böyle devam eder. Koyunları dışarı çıkarmışız, otlatıyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar 22,5 metreyi geçiyordu. Bu yıl inşallah kar yağmayacak" diye konuştu. 
Çoban Serkan Elpe ise "Muş Ovası'na bu yıl kar yağmadı. Geçen yıl bu zamanlarda 1,5 metreyi aşkın kar vardı. Gerçekten de geçtiğimiz yıl çok zordu. Bu yıl bizler için gerçekten rahat oldu. Böyle devam ederse hayvancılık güzel. Kar yağdığı zaman bizler için çok zor oluyor. Hayvanların yemini doldur, karı temizle falan bizler için sıkıntılı oluyor. Bu yıl böyle giderse güzel olur" dedi. 

MUŞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:28
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