Kırsaldaki kadınların ekmek telaşı

Muş’ta kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kendi ürettikleri buğdayları una çevirerek tandır ekmeği yapıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde yaşayan kadınlar, havaların soğumasıyla birlikte haftada bir gün tandır ekmeği pişiriyor. Yaz aylarında 2 günde bir tandırda ekmek yapan kadınlar, birbirleriyle yardımlaşarak haftalık ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor. Atadan kalma tandır ekmeği geleneklerini sürdüren kadınlar, kendi buğdaylarını una çeviriyor.

Tandırda ekmek yapan kadınlardan Hatice Erkul, havaların soğuk olması nedeniyle haftada bir gün ekmek yaptıklarını söyledi. Ailesinin 8 nüfustan oluştuğunu ifade eden Erkul, “Haftada bir gün ekmek pişiriyoruz. Çarşıdan ekmek almıyoruz. Kış aylarında ekmek yapmakta zorlanıyoruz, ama yazın daha kolay oluyor. Tandır ekmeklerini yaz aylarında bayatlamaması için buzdolabında muhafaza ederken, kışın buz dolabına ihtiyaç duymuyoruz” dedi.

Kış aylarında haftada bir gün ekmek pişirdiğini hatırlatan kadınlardan Sevda Erkul ise, kış şartlarının zor olduğunu ve ekmek pişirmekte güçlük çektiklerini söyledi. Haftada 100 ekmek pişirdiğini kaydeden Erkul, “Bu ekmekler haftalık olarak bize yetiyor. Muhafazalarını derin dondurucuda sağlıyoruz. Günde 6 ekmek tüketiyoruz. Somun ekmeği tüketmiyoruz, çünkü tandır ekmeğine alıştık. Somun ekmek bayatlarken tandır ekmeğinde bayatlama olmuyor. Tandır ekmeği daha tasarruflu. Somun ekmeği alacak hem bütçemiz yok hem de köyde fırın yok” diye konuştu.

MUŞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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