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Başkan Asya, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Asya, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 17 merkez mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.
Hemen hemen her ay düzenli olarak mahalle muhtarlarıyla toplantı yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, ortak akılla yönetim anlayışını sürdürüyor. Yaz sezonunda yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Asya, kış hazırlıklarını da yaptıklarını ifade ederek, birlikte başarılı bir karla mücadele sezonu geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Asya, “Sizlerle sürekli bir araya gelip mahallelerimizin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yıl malumunuz sizlerle birlikte sahada olacak şekilde bir çalışma sezonu geçirdik. Ciddi bir eforla ve gayretle mahallelerimizde çalışmalar yaptık. Sizlerde şahit oldunuz ki özellikle mahallelerimizin ana arterlerinin üstyapısını yapmak için çaba sarf ettik. Hamdolsun hedeflediklerimiz doğrultusunda mahallelerimizdeki önemli güzergahların altyapısıyla birlikte üstyapısını yaptık. Bu yıl asfaltını yaptığımız cadde ve sokakların birçoğunu önümüzdeki yıl ihtiyaç halinde aşınma asfaltını sereceğiz” dedi.
Üstyapı çalışmaları sırasında okullara öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Asya, “Mahallerimizdeki genel durumun tespitini yaparak öncelikli yerleri dikkate alarak çalıştık. Özellikle okul güzergahlarına öncelik verdik. Çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin sorunsuz bir şekilde gidiş gelişini sağlamayı amaçladık. Şükürler olsun hemen hemen bütün okullarımızın önündeki yolların üstyapısını yeniledik. Hava koşulları elverişli olana kadar da asfalt çalışmalarımızı devam ettirdik. Ancak artık sezonu kapatmamız gerekiyordu. Hemen akabinde asfalt yapamadığımız yerlerin serme sıkıştırmasını yaptık. Belki bu kış mevsiminde de ister istemez bazı sıkıntılarımız olacaktır. Ancak gelecek yıldan itibaren bu sıkıntıları daha asgariye indirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Ortak akılla yönetim anlayışını hep önemsediklerini vurgulayan Başkan Asya, “Bugüne kadar sizlerle istişare etmeyi devam ettirdik. Gerçekten fikir ve önerilerinizi önemsiyoruz. Sizlerle birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inancım tamdır. Belki taleplerinizin yüzde yüzü yapılmamıştır. Ancak söylediklerinizin büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Mahallelerin seçilmiş temsilcileri olan siz değerli muhtarlarımızla birlikte hayallerimizi gerçekleştirdik. Altyapı ve üstyapı alanında geldiğimiz nokta itibari ile hedeflerimiz doğrultusunda bir iş çıkarmamız bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Altyapı projesi kapsamında yüzde 90’lık bir orana ulaştık. Aynı şekilde içme suyu alanında da yüzde 85’lerin üzerindeyiz. Bundan sonraki çalışmalar şehrin genelini rahatsız etmeyecek şekilde olacak. Lokal bazda çalışmalarla projemizi başarılı bir şekilde tamamlayıp ilimizin geleceğini kurtarmış olacağız. Sıkıntılı bir süreci tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra daha planlı bir şekilde artık şehrimizin görünümünü güzelleştirecek projeler yapacağız. Son yıllarda ilimize kazandırdığımız tesis ve yeşil alanlarımızın korunması noktasında yine birlikte hareket edeceğiz. Göletli Parkımızda yaptığımız cafe ve restorandı belediyemiz bünyesinde hizmete açacağız. Şu anda iç dekorasyonu bitmek üzere. Halkımıza hizmet verecek belediyemize ait bir sosyal tesis yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı şekilde şehirlerarası otobüs terminalimizin hemen hemen tüm işlemleri bitti. Açılış hazırlıklarını yapıyoruz. Bunların dışında rutin çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Başkan Asya, konuşmasının sonunda kış hazırlıklarını tamamladıklarını, karla mücadele sürecinde muhtarlarla birlikte hareket edeceklerini belirtti. Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından muhtarların sorularını yanıtladı.

MUŞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:23
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  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:28
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