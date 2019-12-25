Valilikten dolandırıcılık uyarısı

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Muş Valiliği, bazı şahısların valilik adını kullanarak “yardım” adı altında para topladığı ve vatandaşların bunlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali Yardımcılarımız Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan’ın adını kullanarak bazı kişiler tarafından ‘yardım’ adı altında para toplandığı tespit edilmiştir. Bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında kolluk kuvveti Emniyet 155 Jandarma156 görevlilerine ihbar edilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

MUŞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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