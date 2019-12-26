MŞÜ’de kapılar Sultan Alparslan’la açılıyor

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı ve peyzaj çalışmaları kapsamında tamamlanan yeni nizamiye girişi kapıları Sultan Alparslan’la açılıyor.

MuşDiyarbakır (Kulp) anayolu üzerinden doğrudan girişçıkışa imkân vererek ulaşım rahatlığı sağlayacak olan kapıya 1071 Malazgirt Savaşı’nda göstermiş olduğu liderlik ve başarıyla Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan’ın adı verildi. Külliyeye araç girişçıkışı bugünden itibaren “Sultan Alparslan Kapısı”ndan sağlanıyor. ‘Sultan Alparslan Kapısı’nın hizmete girmesiyle birlikte külliyeye girişçıkışı sağlayan diğer kapıların isimlerinde de değişikliğe gidildi. Hali hazırda öğrenci girişlerinin gerçekleştiği kapının adı “Çağrı Bey Kapısı”, “Eski Kasor” girişi kapısının adı da “Tuğrul Bey Kapısı” olarak değiştirildi.

MUŞ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.