Muş’ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 56 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Güne karla başlayan sürücüler, trafikte hızlarını düşürüp takip mesafelerini korumak zorunda kaldı. İşe giden vatandaşlar ise, araçlarının üzerinde bulunan karları temizlemeye başladı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

MUŞ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.