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Bulanık’ta 'Çocuk Akademisi’ projesi

İHA

– Muş'un Bulanık Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekipler tarafından sokakta çalışan çocuklar için hayata geçirilen 'Çocuk Akademisi' projesi kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bulanık’ta 'Çocuk Akademisi’ projesi

– Muş’un Bulanık Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil ekipler tarafından sokakta çalışan çocuklar için hayata geçirilen ‘Çocuk Akademisi’ projesi kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor.
Bulanık Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekipleri, çocuk işçiliği konusunda sokakta yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilen çocukların aileleriyle görüşerek, neden çalıştırdıklarının tespitini yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu ailelerin çocuklarını ekonomik yetersizlikten dolayı çalıştırdığı tespit edilirken, sokakta çalışan 10 çocuk ise kurtarıldı. Bu ailelere çocuklarını çalıştırmamaları için her ay ekonomik destek sağlanırken, çocukların psikososyal gelişimlerini olumlu yönde pekiştirmek amacıyla örgün öğrenime devam etmeleri sağlanıyor.
Tespit edilen 10 çocuğa yönelik gençlik merkezinde haftanın beş günü saat 14.00 ile 16.30 arası çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje kapsamında müzik, sinema ve spor gibi etkinliklere katılan çocuklar, aynı zamanda düzenli olarak ev ve okul ortamlarında takip ediliyor. Bulanık Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli Erdem Üzüm, ‘Çocuk Akademisi’ projesi kapsamında sokakta mobil ekip çalışması yaparken 10 çocuk tespit ettiklerini belirterek, “Ailelerin ekonomik yoksunluğundan dolayı sokakta çalışan, ayakkabı boyacılığı yapan, tatlı satan 10 çocuğumuzu hem hayata kazandırmak, hem okula kazandırmak, hem de gelecekte topluma kazandırmak için böyle bir proje geliştirdik. Bu ailelerimize destek verdik. Vakıfla konuştuk, gerekli yardımları yaptık. Aynı zamanda çocuklarımızı okuldan sonra gençlik merkezine alıyoruz. Hem ders çalışma, hem kitap okuma, haftanın iki günü tiyatro etkinliği düzenliyoruz. Çeşitli gezi etkinliği düzenliyoruz. Film izletiyoruz, sosyal ve kültürel alanda gelişsinler diye. Mutlaka kitap okutuyoruz. Bu kitapları almamız için vakıf bize yardımcı oluyor. Bu bizim özel olarak yaptığımız bir proje. Bu çocukları tespit edip okula kazandırma projesine biz ‘Çocuk Akademisi’ projesi diye isimlendirdik. Çocuklarımızın iki ayda bir okullarına gidiyoruz. Okul rehberlik öğretmenleriyle haftada bir mutlaka görüşüyoruz, onu kuruma çağırıyoruz. Ailelerine gidiyoruz. Her iki ayda bir bunların durum değerlendirme raporlarını yazıyoruz" diye konuştu.

MUŞ

27 Aralık 2019 Cuma

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  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:45
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