2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

DHA

MUŞ'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda 2 metreye yakın karı temizlemeye çalışan ekiplerinin çalışmalarını yoğun sis etkiledi.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda 2 metreye yakın karı temizlemeye çalışan ekiplerinin çalışmalarını yoğun sis etkiledi.
Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle merkeze bağlı 56 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipinin etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, merkezle bağlantısı kesilen köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı. İş makineleri ve ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı köy yollarının büyük bir bölümü temizlendi.
Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın yolunun geçtiği 2 bin 600 metre rakımdaki Üçevler grup köy yolunda zor anlar yaşadı. 2 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yoğun sisin de etkili olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 30 kilometrelik yolu açmak için uzun süre çalıştı. Zorlu geçen iki günün ardındann yolu kapanan 56 köyün merkezle yeniden bağlantısını sağladı.

MUŞ

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malazgirtli ünlü ressam hayatını kaybetti
Muş’ta köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Muş’ta köy yollarının ulaşıma açılması için ...
Muş’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor Özel idareden zorlu yol açma çalışması
YEREL HABERLER Muş’ta kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor Özel ...
Bulanık’ta 'Çocuk Akademisi’ projesi
YEREL HABERLER Bulanık’ta 'Çocuk Akademisi’ projesi
Öğretmen adayları “KODA” ile tecrübe ediniyor
YEREL HABERLER Öğretmen adayları “KODA” ile tecrübe ediniyor
Muş’ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X