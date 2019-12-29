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Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Altınay seçildi

İHA

Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.

Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Altınay seçildi

Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.
Muş’taki bir düğün salonunda yapılan kongre; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Divan başkanlığını Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal’ın yaptığı kongrede konuşan İl Başkanı Eşref Yekdeş, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Yekdeş, "Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. 50 yıl evvel 'bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. Muş ili ve ilçelerinde inançlı kadroların ayağa kalktığı gün bugündür" dedi.
Refah Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Batman eski milletvekili Musa Okçu ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Okçu, “Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Muş ilimize çok önem veriyor. Coşkulu kalabalık ile yaptığımız Muş Merkez İlçe Kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Erbakan Vakfı Muş İl Başkanı Hakim Yonat, Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal, STK temsilcileri, il teşkilat üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, Mustafa Altınay Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı seçildi.

MUŞ

29 Aralık 2019 Pazar

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