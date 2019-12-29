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İçişleri Bakanı Soylu'dan kar altında görev yapan Mehmetçiğe ziyaret Şenyayla Moray Üs bölgesini ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla Moray Üs bölgesindeki askerleri tebrik ederek, "2020 yılında PKK terör örgütünün adını, cismini, ismini tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, şu tarihin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe tekrar ismini kazımış olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan kar altında görev yapan Mehmetçiğe ziyaret Şenyayla Moray Üs bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2020’de terör örgütünü tarihe gömeceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla Moray Üs bölgesindeki askerleri tebrik ederek, “2020 yılında PKK terör örgütünün adını, cismini, ismini tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, şu tarihin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe tekrar ismini kazımış olsun” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’a geldi. Sultan Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Soylu, buradan Şenyayla bölgesindeki Moray Üs bölgesine geçti. Kar altında görev yapan askerleri tebrik eden Bakan Soylu, askerlerin kış aylarında kullandığı teçhizatları inceleyerek, askerlerle kahvaltı yapıp, üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Şenyayla'da karda vatan savunması yapan, milletin huzuru ve güveni için canı pahasına büyük ve kararlı bir mücadele ortaya koyan jandarma personeliyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Soylu, “Uzun yıllar Şenyayla terör örgütünün kendi sözlüğünde kendi alanı olarak nitelendirdiği yerlerden biriydi. Ortaya koyduğunuz kararlı mücadele ve terör örgütüne aman vermeyen iradeniz ve kar kış demeden bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, hürriyetine kast edenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 23 ay içerisinde Şenyayla'da elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve kutlamak ve bu milletin size olan bir borcunu eda etmek içi buraya geldik. Allah sizden razı olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hakikaten ortaya koyduğunuz ve son yaptığınız başarılar hepimizin göğsünü kabarttı. Yine yakın zamanda biten Şenyayla'nın göbeğine mıh gibi çakılan bu üs bölgemizi yapanlardan, planlayanlardan, gayret gösterenlerden Allah razı olsun. Üs bölgemiz gayet iyi oldu. Bu terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibidir. Bunun farkındayız. Seneye için bir söz vermiştik. Nasıl Şenyayla'da bundan sonra bütün alanlar terör örgütünden temizlenip huzurun ve kardeşliğin alanı olacaksa, aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında inşallah 2020’de aynı anlayışı aynı kararlılıkla ortaya koyacağız. 2020 yılında inşallah sizin cesur bakışlarınızla irade ortaya koyan anlayışınızla bize ve millete güç veren adımlarınızla silip süpüreceğiz. Bu derdi gelecek nesillere bırakmadan inşallah bir terör örgütünü tarihe gömeceğiz. Her birimizin yemini var. Milletimize yeminimiz var. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza yeminimiz var. Uvzunu kaybetmiş, gözü, gönlü burada olan, duası sizlerle olan gazilerimize, o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hep birlikte sağlayıp gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı, nasıl adım atacağımızı biliyoruz. Nasıl gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Her geçen gün özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan bir kapasiteyle, büyük bir çalışma azmiyle önemli bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil, dünyaya örnek terörle bir mücadele gösteriyoruz. Bunun da faydasını milletimiz görüyor. Bu bölgelerde okula rahat gidemeyen evlatlarımız öğretmenleriyle buluşuyor. Üniversitelerimiz şenleniyor. Kadın ve kültür merkezlerimiz her biri kendi esas alanına yönelik iştigal içerisindeler. Bir taraftan ihya ve inşa çalışmaları aynı şekilde sürüyor, bir taraftan da bugün tarihimizin bize emanet bıraktığı Muş ve Malazgirt Ovası'nda hem ürünümüz değerleniyor hem de her yıl 30 Ağustos'ta bütün dünyaya tarihimizin bize emanet ettiği bu kararlılığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile haykırıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Buraya çok zaman diliminde geldim gittim. Buraların ne halde olduğunu bilenlerden biriyim. Rabbimin bugününe şükürler olsun. İnşallah bunu çok daha güzel şekilde yarınlara taşıma emaneti sizlerin omuzlarındadır, sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin, Allah muhafaza etsin, Allah sizleri korusun. Öncellikle hem duamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinledir. Ailenizin, çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine buradan şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatlarıyla bütün milletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020 yılında bu PKK terör örgütünün adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun. Allah sizlerde razı olsun” dedi.

MUŞ

29 Aralık 2019 Pazar

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