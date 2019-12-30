Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Mobil Bakım ve Onarım” ekibi, kentteki yaklaşık 500 okulun onarım ve tadilatını gerçekleştirdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün talimatıyla kurulan ekip sayesinde okullarda öğretmenlere iş bırakılmıyor. Okullardaki kapı, pencere, elektrik, merdiven korkuluğu, kalorifer, petek ve buna benzer birçok iş ve işlem, “Mobil Bakım ve Onarım” ekibi tarafından onarılıyor. Oluşturulan ekip ve çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, mobil ekibin sıra yapımından kaynak, merdiven korkulukları, kapı kolları, bozuk kapılar, su tesisatı ve elektrik gibi tüm işleri yaptığını söyledi. Ekibin kurulmasıyla kuruma gerek ekonomik anlamda gerekse daha erken iş yapımında büyük katkı sağlandığını ifade eden Engin, “Özellikle köylerdeki okulların bakım ve onarımının yapılması için oluşturulan 4 kişilik mobil onarım ekibi, bu iş için ayrılan bütçeden büyük ölçüde tasarruf ettirdi. Kurumumuzca oluşturulan mobil ekibimizin çalışmaları halen devam ediyor. Çok faydalı olduğu kanaatindeyim, çünkü uzak köy okullarımız var. Bizde ara sıra ziyaret ediyoruz. Bakıyoruz eksikleri var, tespit ediyoruz. Mobil ekibimiz bu eksikleri gidermek için anında müdahale ediyor. Mesai kavramları yok. Acil bir olay olduğunda hemen yerinde müdahale ediyorlar. Bunun hem devletimize hem de kurumumuza çok ciddi anlamda maddi katkısı oluyor. Çünkü bizim buralara dışarıdan birilerini göndermemiz hem çok zor hem de çok masraflı olacak ama bizim ekibimiz okullardaki bütün sıkıntıları anında giderek çözüyorlar” dedi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Eralan köyündeki okulun bakım ve onarımını yapan ekibin sorumlusu Orhan Aras da, Eralan’daki okulun peteklerinin patladığını ve değiştirdiklerini kaydetti. Okuldaki birçok alanda tadilat yaptıklarını ifade eden Aras, “Bunun dışında korkulukları kırılmıştı onardık. Muslukları değiştirdik. 5 kişilik ekip olarak hemen hemen her meslekte usta var. Bu yıl özellikle yaklaşık 500 okulumuzun onarımını yaptık. Biz öğretmenlere iş bırakmıyoruz. Çünkü öğretmenlerin yapacağı bir iş yok. Onların eğitimle ilgilenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

MUŞ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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