Atık malzemelerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Muş’ta devlet katkısıyla açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri işleyip bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve dikişnakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Ek hizmet binasında açılan kurslara katılan kadınlar, burada bir yandan meslek ediniyor bir yandan aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Evde kullanmadıkları atık malzemeleri kursa getiren kadınlar, burada bu malzemeleri işleyerek geri dönüşüme kazandırıyor. Atık malzemelerden birçok süs eşyası üreten kadınlar, el becerilerini geliştiriyor.

Kursa katılan kursiyerlerden Nazlıgül Polat, evlerinde kullanılmayan eski atık malzemeleri değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Burada havlu, tesbih kutusu gibi birçok süs eşyası yapıyoruz" dedi.

El Sanatları Öğreticisi Maksude Özdemir ise kursun 2 aydır açıldığını dile getirerek, kursa katılan kadınların eski malzemeleri süs eşyasına dönüştürerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.

MUŞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.