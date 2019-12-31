Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı

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Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.

Muş’ta, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi.

MUŞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:25

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İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:32

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