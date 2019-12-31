'4 Mevsim Muş' fotoğraf yarışması sona erdi

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen ‘4 Mevsim Muş’ temalı ulusal fotoğraf yarışmasında Hakkarili fotoğraf sanatçısı Murat Adıyaman birinci oldu.

Muş’un sahip olduğu güzellikleri fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda bir görsel arşiv oluşturmak amacıyla düzenlenen "4 Mevsim Muş" fotoğraf yarışmasının sonuçları seçici kurul üyelerinin yaptığı dört aşamalı değerlendirmenin ardından açıklandı.

Jüri üyeliğini Ersin Alok, İbrahim Demirel, Gülnaz Çolak ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülünü alan İzzet Keribar’ın yaptığı yarışmaya birçok ilden fotoğraf tutkunları 631 eserle katıldı.

Yapılan değerlendirmenin sonucunda Hakkari’den Murat Adıyaman birinci olurken, Van’dan Ali İhsan Öztürk ikinci ve İstanbul’dan Ertan Koyuncu ise üçüncü oldu. Aynur Aytin, Kenan Talas ve Musa Talaşlı’nın mansiyon almaya hak kazandığı yarışmada ayrıca 50 fotoğraf da sergilemeye değer görüldü.

Gün boyu devam eden değerlendirme sonrası fotoğrafçılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, kendilerini Muş’ta ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Muş Belediyesi olarak sanat alanında bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde ulusal düzeyde ilk defa bir fotoğraf yarışması düzenledik. Birçok ilden fotoğraf tutkunlarının yarışmaya iştirak etmesinden dolayı mutlu olduk. Amacımız ilimizin güzelliklerinin yer aldığı bir görsel arşiv oluşturmak. Bu tür faaliyetleri geleneksel hale getireceğiz. Katılımlarından dolayı fotoğrafçılarımıza teşekkür eder, dereceye girenleri de tebrik ederim” dedi.

MUŞ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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