Ayağı kırık at için ekipler seferber oldu

- MUŞ'ta kar kaplı arazide yiyecek bulamadıkları için Alaniçi köyüne sığınan yılkı atlarından birinin ayağının kırık olduğu belirlenince, Valilik, Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi seferber oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin karla kaplı yolu açtıkları köye gönderilen veteriner hekimler tarafından muayene edilen at, Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderilecek.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş'ta yiyecek bulamayan yılkı atları merkeze bağlı Alaniçi köyüne gitti. Yaz aylarında yaylaya çıkanlar tarafından kullanıldıktan sonra kışa doğru dağlara bırakılan yılkı atlarından birinin ayağından rahatsız olduğunu gören köylüler durumu Muş Valiliği'ne bildirdi. Ata ulaşmak için kardan kapalı olan köy yolunu İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma açtı. Daha sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muş Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler köye gönderildi.

İş makinesinin açtığı yoldan köye ulaşan veteriner hekimler, atın sağ arka ayağında kırık tespit etti. Veteriner hekimler, atın tedavi için Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevkine karar verdi.

Muş Belediyesi Veteriner Hekimi Semih Türkcan, "Bize gelen ihbar üzerine Alaniçi Köyü´ne geldik. Ayın ayağında kırık var ama eski yara olduğu için kaynama şekillenmiş, atı şehir merkezine aldıktan sonra, Van´a göndermeyi düşünüyoruz. Gerekli teşhis ve tanı orada konulacaktır" dedi.

Alaniçi köyü sakinlerinden Özcan Kesisi, "Yaz mevsiminde yoğun olarak yapılan yaylacılık faaliyetleri sonucu insanlar buradan sonbahara doğru gittikleri zaman, sakat ve işlerine yaramayan hayvanları yaylada bırakıyor. Bir aydır buraya yağan kar nedeniyle hayvanları başıboş bıraktılar, arızalı ve sakat olan hayvanları buralara bıraktılar. Atlar, köylüler tarafından besleniyor" diye konuştu.



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