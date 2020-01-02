Başkan Temel’den çocuklara yeni yıl hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Temel’den çocuklara yeni yıl hediyesi

İHA

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki köy çocuklarına yeni yıl hediyeleri dağıttı.

Başkan Temel’den çocuklara yeni yıl hediyesi

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki köy çocuklarına yeni yıl hediyeleri dağıttı.
Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Köylerimizdeki yeni bir yıla yeni unutmalarla giren çocuklarımıza yeni yıl hediyesi dağıtmak istedik. Hediyeleri dağıtırken onların yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. Kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları ve kıyafetleri, çocuklarımıza ulaştırdık. UMADER olarak soğuk kış şartlarında üşüyen çocuklarımız için yardım kampanyamızı başlattık. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta UMADER Genel Başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

MUŞ

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta ‘Erken Yaşta Evlilik ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele’ semineri
YEREL HABERLER Bulanık'ta ‘Erken Yaşta Evlilik ve Madde ...
Muş’taki dağ köyleri kar altında kaldı Dağ köylerinde hayvanlara kar üstünde yem veriliyor
YEREL HABERLER Muş’taki dağ köyleri kar altında kaldı Dağ köylerinde ...
Ölüme terk edilen atları jandarma kurtardı Duyarsız vatandaşların yazın kullandıkları atlar, kışın ölüme terk ediliyor
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen atları jandarma kurtardı Duyarsız ...
Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta karda mahsur kalan minibüsteki 20 kişi ...
Kar ve tipide mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve tipide mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Ayağı kırık at için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Ayağı kırık at için ekipler seferber oldu
Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdi Jandarmadan yeni yılda sürücülere trafik uyarısı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri yeni yıla görev başında ...
Vali Gündüzöz, yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz, yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Malazgirtli gençler ‘1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara’ projesi ile yeşil sahalarla buluşacak
YEREL HABERLER Malazgirtli gençler ‘1071 Malazgirt ile Yeni ...
'4 Mevsim Muş' fotoğraf yarışması sona erdi
YEREL HABERLER '4 Mevsim Muş' fotoğraf yarışması sona erdi
Muş´ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Muş´ta DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına ...
Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Muş'ta ücretsiz bağlama kursuna yoğun ilgi
Atık malzemelerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Atık malzemelerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X