Muş’ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı. Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise, kaldırım ve yol kenarında biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

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