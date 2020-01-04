Bulanık'ta kar, büyükler için çile küçükler için eğlence oldu

– Muş’un Bulanık ilçesinde iki gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı büyüklerin için çile, çocuklar için ise eğlence oldu.

Bulanık ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beyaza bürünen ilçe merkezinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Belediye ekipleri ilçe merkezinde yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak çalışırken, bazı vatandaşlar evlerinin ve işyerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizliyorlar. Sabah saatlerinde hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar evlerin önünde hem kardan adam yapıp hem de yaptıkları tahtadan kızaklarla kayıp karın keyfini çıkarıyorlar.

Arkadaşları ile birlikte kayak yapan Eyüp Bingöl, "Kendimize oyun oynuyoruz. Bu çok güzel bir gündür" dedi.

Çocuklardan Alper Doğan ise, "Şu an burada tatilin ve karın keyfini kayarak çıkarıyoruz. Çok mutluyuz. Her zaman bu anı bekliyorduk çok mutluyuz" diye konuştu.

MUŞ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:57

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