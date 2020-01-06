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Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

Muş Belediyesi ile Hak İşHizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre, işçilere birinci yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 9 zam yapıldı.

Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı

Muş Belediyesi ile Hak İşHizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre, işçilere birinci yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 9 zam yapıldı.
Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Hizmet İş Sendikası ile sözleşme imzalamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, alınan sonucun emek veren tüm arkadaşlara hayırlar getirmesini diledi. 20202021 toplu iş sözleşmesi üzerine hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, “Uzun uğraşlar sonucu 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin mutabakata varmasının sevincini yaşıyoruz. Tabi insanların beklentilerine cevap vermek önemlidir. Bunu yaparken kılı kırk yararak hesap yapıyorsun. Bir yandan işçi kardeşlerimizin haklarını korumayı düşünürken diğer yandan emanetçi olduğumuz kurumun hakkını düşünüyoruz. Öncelikle yapılan görüşmeler üzerine değerlendirme yaptık. Türk İş’in ve Memur Sen’in hükümetimizle vardığı mutabakatları göz önünde bulundurarak bir çalışma gerçekleştirdik. Biz bu iki örneğin üzerinde bir hesap çıkararak ilk yıl için yüzde 10, ikinci yıl için yüzde 9 oranında bir artış yaptık. Rabbim hepinize hayırlı uğurlu etsin” dedi.
Çalışanın mesaisini verme noktasında bugüne kadar hassasiyetle davrandıklarını kaydeden Başkan Asya, bu anlayışı hep devam ettireceklerini aktararak, “Hak edene hakkını vermeleri için birim amirlerimizi defalarca uyardık. Ama hatır gönül için yapılanlara da taviz vermedik vermeyeceğiz. Bu anlayışla bugüne kadar aile aidiyeti ile güzel işler yaptık. Sen ben değil, biz olacağız ve bizden hizmet bekleyenlere hizmetkarlık yapacağız. Hem kendi nafakamızı temin ediyoruz hem de bir kamu görevi icra ediyoruz. Bu hizmetle birlikte halkımızın hayır duasını alıyoruz. Emekliliği gelen arkadaşlarımızın da bir an önce istirahate çekilmelerini istiyoruz. Herhangi bir hak kayıpları olmadan hayatlarına devam edebilirler. Belediyemizin durumunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Sizlerden sonra geçtiğimiz yıllarda kadroya geçen arkadaşlarımızın sözleşmelerini yapacağız. Onların da hayatlarını idame edebilecekleri şekilde bir oran belirlemeyi hedefliyoruz. Rabbim hak ettiklerimizi bize sürekli nasip etsin. Bir kez daha 20202021 toplu iş sözleşmemizin özelde sizlere ve sendikamıza genelde belediyemize, ilimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından imza törenine geçildi. Toplu iş sözleşmesi Başkan Asya ve Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır arasında imzalandı. Sözleşme töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

MUŞ

06 Ocak 2020 Pazartesi

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