Atık malzemelerden köy okuluna modern kütüphane “Sıfır Atık” projesi kapsamında Muş’ta köy okuluna kütüphane kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında çöpteki atık mobilyaları değerlendiren Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (KöyGelDer) tarafından bir köy okuluna modern kütüphane kazandırıldı.

Muş’ta faaliyet yürüten KöyGelDer, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine ve eğitime katkıda bulunmak amacıyla atıkların dönüştürülmesi noktasında köy okullarına hem ecza dolabı hem de modern kütüphane kurulmasına destek oluyor. Kentte çöpten toplanan atık mobilya malzemelerini marangozda işleyen dernek üyeleri, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın adına merkeze bağlı Tekyol İlkokuluna modern bir kütüphane kurdu.



“İstenildiği zaman toplumsal bilinç oluşturulabiliyor”

Kütüphanenin açılışında konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Emine Erdoğan'ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında, KöyGelDer tarafından Tekyol İlkokulunda atık malzemelerden modern bir kütüphane oluşturulduğunu söyledi. Bugün güzel bir kütüphanenin oluşturulmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, “Bugün burada görüyoruz ki istenildiği zaman toplumsal bir bilinç oluşturulmasıyla atıkların artık çevre ve insan sağlığını tehdit etmekten ziyade toplum olarak birçok noktada güzellikler oluşturabiliyormuş. Bu çok mütevazı bir çalışma, ama ortada çok büyük bir sonuç elde edilmiş durumda. Bu anlamda bu projeyi önemsiyoruz. Atık malzemelerin burada bir araya getirilerek bu köyümüzde böyle bir kütüphane oluşturulması, toplumun her katmanında inşallah örneklik teşkil eder” dedi.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, dernek üyelerinin atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak güzel bir kütüphane oluşturduklarını söyledi. Bu ve benzeri faaliyetlerin artarak kentte devam etmesini istediğini ifade eden Rektör Polat, “Bizler bu dünyayı kendi çocuklarımızdan emanet aldık. Bu emanet bilinciyle de özellikle ‘Sıfır Atık’ projesi konusunda çok dikkatli ve hassas olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından ülkemizde başlatılan bu güzel etkinliğin insanlar tarafından benimsenmiş olması, sahiplenilmesi bizi çok mutlu ediyor. Bizlerde bu etkinliklerin tamamını destekliyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çaldır ise ‘Sıfır Atık’ projesinden yola çıkarak kullanımı veya geri dönüşümü imkansız sayılacak şekilde olan malzemeleri ekipleriyle birlikte 15 günlük çalışmayla geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi. Çöpten, bazı ev ve iş yerlerinden topladıkları mobilyaları ölçüp biçerek bir köy okuluna kütüphane yapmaya karar verdiklerini ifade eden Çaldır, “1015 günlük bir çalışmanın akabinde kütüphaneyi aktif hale getirdik. Bu faaliyetin ana temasını Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık’ projesi ve biz de dernek olarak bunu bir tık ileri taşımaya çalıştık. Nihayetinde alüminyumun, bakırın, demirin, çeliğin hurdacılar sayesinde mümkün iken, sıfır atığında daha ötesine geçerek mobilyaların, MDF’lerin sadece kışlık yakacak olarak kullanılması ve doğaya, tabiata zarar verecek olmasını göz önünde bulundurarak bunları bir araya getirmeye çalıştık. Şu an mevcut ilk kütüphanemizi kurduk. Bundan sonra faaliyetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Kütüphanede kitap okuyan 6. sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Özmen de geri dönüşümle yapılan kütüphaneden memnun olduklarını ve ders çalıştıklarını kaydetti.

MUŞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

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