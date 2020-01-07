Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

İHA

Muş Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Muş Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
2020 yılının ilk meclisi toplandı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın başkanlık ettiği meclis toplantısında AK Parti ve HDP meclis üyeleri hazır bulundu. Yeni yılın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, 2019 yılında yapılan belediye hizmetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, “2019 yılı hem bir seçim yılı hem de virgül bıraktığımız ve daha sonra kaldığımız yerden devam ettiğimiz bir yıl oldu. Bununla birlikte çalışma sezonumuzda bizim için ve vatandaşlarımız için biraz meşakkatli geçti. Altyapı çalışmalarından kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Ancak sonuç itibari ile ciddi bir toparlanma yaptık. En azından bu yıl yapılacak çalışmalar lokal bazda olacak. Vatandaşlarımız daha az etkilenecek. Allah’ın izniyle bu yıl altyapı defterini temelli kapatmayı planlıyoruz” dedi.

“17 milyon TL maliyetli ihalesini iptal ettiğimiz asfaltı kendi imkanlarımız ile 10 milyon 600 bin TL’ye mal ettik”
Altyapı çalışmalarına bağlı olarak yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Asya, “İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediğimiz bölgelerin yol ve kaldırımlarını yeniden yaptık. 65 bin ton asfaltı kendi plentimizde üreterek cadde ve sokaklara serdik. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki 17 milyon TL maliyetle ihaleye çıktığımız ve daha sonra iptal ettiğimiz asfalt bizlere 10 milyon 600 bin TL’ye mal oldu. Bu durumu hem belediyemizi ciddi kâra koydu hem de bundan sonra asfaltı kendi imkanlarımızla üretmeye yönelik planlama yapmamıza vesile oldu” şeklinde konuştu.

“Gençlik merkezi projesinin hazırlıklarına başladık”
2020 yılı hedefleri ile ilgili konuşan Başkan Asya, “Yeni yılda yapacağımız çalışmaların hazırlıklarına başladık. Etüt Proje Müdürlüğümüzü daha güçlü kılarak uygulamayı düşündüğümüz projelerimizin üzerinde çalışıyoruz. Atık su arıtma tesisi için çalışmalarımıza başladık. Bununla birlikte Hacı Şeref Camii ile Ulu Cami arasındaki arazide yeraltında WC ve gasilhane üzerinde yeşil ve oturma alanı olmak üzere çalışma yapıyoruz. Kent Eski Devlet Hastanesi yerine yapacağımız Kent Meydanı projesini güncelleyerek ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni bir projemiz ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Geçen hafta Ankara temaslarımızda VEDAŞ İl Müdürlüğümüzün ve Reis Konağının arka kısmındaki 2 bin metrekareyi aşkın arsanın tahsisini tamamladık. Burada gençlik merkezi projesi uygulamayı planlıyoruz. Bu projemizi de kardeş belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile uygulayacağız. Onlar da proje üzerinde çalışma yapıyorlar. İnşallah çalışma sezonu ile birlikte bu projemizi de uygulamaya alacağız. Yine İstasyon Caddemiz gibi aynı olmazsa da Cumhuriyet Caddemizin de üstyapısını yenilemek üzere proje çalışmasını başlattık. Selimiye Camiinden eski otogara kadar refüj yaparak yolu, kaldırımı, ışıklandırması ile Cumhuriyet Caddesi’nin üstyapısını bu yıl tamamlamayı programladık” ifadelerini kullandı.

“Yatırım programına alınan 400 yataklı hastanenin İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki alanda yapılması halinde eski terminalin yerini bilabedel verme önerisinde bulunduk”
Başkan Asya, TOKİ ile yaptıkları görüşmeler neticesinde kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı alanın üst kısmındaki yolun ulaşıma açılabilmesi için fore kazık sistemi ile güçlendirmesi için ihale hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Bu çalışmanın tamamlanması ile söz konusu yolu da ulaşıma açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeni terminalimizi İçişleri Bakanımızın teşrifleri ile açılışını yaparak hizmete sunduk. Eski terminalimizin yerinin de yıkımını başlattık. Burada uygulayabileceğimiz projeler üzerinde çalışırken geçen hafta Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmede kendisine bir öneride de bulunduk. İlimizde yapılacak 400 yataklı bir hastane yatırım programına alınmış. Söz konusu hastanenin ilimizin merkezi konumunda olması için özel idare ve Karayolları Müdürlüğünün yeri ile birlikte bir bütün olarak yapılması halinde eski terminalin yerini bilabedel verebileceğimizi ifade ettik. 3 yerin toplam alanı 100 bin metrekareyi aşmaktadır. Bu da Muş’un geneline hitap edebilecek merkezi bir yer olur. Yapımı programlanan hastanenin burada hizmete girmesi vatandaşlarımıza ciddi kolaylık sağlayacağından bizleri memnun edecektir. Bununla birlikte 1000 yıllık geçmişten 1000 yıllık geleceğe projemizin de hazırlıklarına başladık. 3 cami, Karasu Hamamı, Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Hanımızın gün yüzüne çıkması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Farklı bir projemiz olan belediye önünden Tarihi Murat Köprüsüne kadar bisiklet yolu projesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız görüşmelerin neticelenmesi ile bu projemizi de başlatmayı planlıyoruz. Göletli Parkımızda bulunan cafe ve restaurantın tefrişatını ve çalışmasını tamamladık. Parkımız ile birlikte bu tesisimizin de açılışını yakın zamanda yaparak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Genel anlamda 2020 yılında planladığımız çalışmaları daha koordineli bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz. Rabbim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi daha güzel ve daha hayırlı hizmetler bizlere yapmayı nasip etsin. Bu duygularla meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygılarımı sunarım” dedi.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

MUŞ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık malzemelerden köy okuluna modern kütüphane “Sıfır Atık” projesi kapsamında Muş’ta köy okuluna kütüphane kuruldu
YEREL HABERLER Atık malzemelerden köy okuluna modern ...
Muş'ta kütüphane açılışı
YEREL HABERLER Muş'ta kütüphane açılışı
Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ...
Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap
YEREL HABERLER Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap
Muş’ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
Dondurucu soğukta nefes kesen maç Muş Yağmur Spor, evinde farklı yenildi
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta nefes kesen maç Muş Yağmur Spor, ...
Muş’ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X