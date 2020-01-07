"Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" turneye hazırlanıyor

– Muş’un Bulanık ilçesinde görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu 'Öğretmenler Tiyatro Topluluğu', sahneye koyduğu oyunlarla turneye hazırlanıyor.

Bulanık İlçe Milli eğitim Müdürlüğü desteğiyle değişik okullarda görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu 'Öğretmenler Tiyatro Topluluğu', ilk önce ilçede ve sonra çevre il ve ilçeler için turne çalışmalarına başladı. ‘Öğretmenler Tiyatro Topluluğu’nun gönüllü oyuncularıyla toplantı yapan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, istişarelerde bulunarak yer, zaman ve oyun hakkında bilgi alışverişi yaptı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunçel, "Bulanık'taki öğretmenlerimizle bir araya gelerek oluşturduğumuz 'Öğretmenler Tiyatrosu Topluluğu', Bulanık'ta güzel oyunlar sergilemek amacındalar. İnşallah yılsonunda hem yetişkin, hem de çocuk oyunu sergileyecekler. Bu oyunlar ücretli olacak. Bu oyunlarla elde edeceğimiz gelirle öncelikle Bulanık'taki yetim ve öksüz öğrencilerimiz için kullanılması çok yerinde bir karar olacağını düşündük ve bu doğrultuda yola çıktık. İnşallah arkadaşlarımızla Bulanık'ın sesini diğer çevre ilçelerde ve illerde duyuracağız. İnşallah güzel bir proje olacaktır" dedi.

Tiyatro projesini yürüten Matematik Öğretmeni Özge Özdemir ise, doğuda çalışan öğretmenlerin en büyük eksikliklerinin sosyal etkinlik olduğunu belirterek, "İki yıldır Bulanık'tayım. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, sohbetlerimiz oluyor ama bir tiyatroya veya sinemaya gidemiyoruz. Bu anlamda böyle güzel ve anlamlı bir çalışmanın olması bizi hem heyecanlandırdı hem de daha güzel şeyler yapmak için motive etti. Katılım beklediğimizden çok daha fazla oldu. Bu çalışmalarımız beklediğimizden daha eğlenceli geçiyor. Aslında ilk amacımız eğlenmek, ama bunun sonucunda güzel bir tiyatro oyunu çıkarmak istiyoruz. Oyunumuzun okullarda sergilenmesi ve sonucunda güzel yerlere ulaşması ilk amaçlarımızdandır. Sadece bu sene için de geçerli olsun istemiyoruz. Devamı olan bir etkinlik olsun istiyoruz. Bu amaçla güzel çalışmalarımız olacaktır. Kendi arkadaşlarımızla birlikte kararlaştırdığımız fikre göre oyunlardan kazandığımız parayı Bulanık'taki yetim ve öksüz çocuklar için harcayacağız” diye konuştu.

Bulanık'ta öğretmenlerden oluşan tiyatro grubu, çalışmalarına Gazi Ortaokulunda mesaiden sonra bir araya gelerek özverili bir şekilde sürdürüyor.

MUŞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.