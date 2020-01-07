(Düzeltme) Muş’ta su kesintisi uygulanacak

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Muş’ta vana değişimi ve montajı nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Muş Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “MuşBitlis karayolu üzerinde bulunan 1 nolu su terfi merkezinden şehir merkezini besleyen ana isale hattındaki 600’lük çelik vana değişimi ve montajı için 8 Ocak 2020 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer, Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Sunay, Saray, Yeni, Kültür ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır” denildi.

MUŞ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

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