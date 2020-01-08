Bulanık'ta başarılı polislere ‘üstün başarı belgesi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulanık'ta başarılı polislere ‘üstün başarı belgesi’

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere, Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi tarafından 'üstün başarı belgesi' verildi.

Bulanık'ta başarılı polislere ‘üstün başarı belgesi’

– Muş’un Bulanık ilçesinde, görevinde üstün başarı gösteren polislere, Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi tarafından ‘üstün başarı belgesi’ verildi.
Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının, ilçenin huzur ve can güvenliğini sağlamak adına uyuşturucu, hırsızlık, kavga, aile içi şiddet, terörle mücadele ve trafik gibi görevlerde 7/24 esasına dayalı canla başla çalışan emniyet personelleri hak ettikleri ve görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam İlidi, ‘üstün başarı belgesi’ ile ödüllendirildi.
Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlarda görevlerini üstün başarıyla yerine getiren polis memurları için Bulanık Belediye Başkanlık makamında belge töreni düzenlendi. Kaymakam İlidi, "İlçe emniyet müdürlüğünde görevli polislerimizin, çeşitli suçların takibinde başarılı çalışmaları memnuniyetle tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesine istinaden, kaymakamlık ve Belediye Başkan Vekili makamında üstün başarı belgesi almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak'ın da bulunduğu ödül dağıtım töreninde 7 emniyet personelinin hak kazandığı belgeler sahiplerine takdim edildikten sonra hatıra fotoğrafı çekildiler.

MUŞ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Besicilerin zorlu kış mesaisi Dağ köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar günde 2 defa kar üzerinde hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Besicilerin zorlu kış mesaisi Dağ köylerinde ...
(Düzeltme) Muş’ta su kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER (Düzeltme) Muş’ta su kesintisi uygulanacak
TÜGVA'dan köy çocuklarına yardım
YEREL HABERLER TÜGVA'dan köy çocuklarına yardım
"Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" turneye hazırlanıyor
YEREL HABERLER "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" turneye hazırlanıyor
Muş’ta su kesintisi uygulanacak
YEREL HABERLER Muş’ta su kesintisi uygulanacak
Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını ...
Atık malzemelerden köy okuluna modern kütüphane “Sıfır Atık” projesi kapsamında Muş’ta köy okuluna kütüphane kuruldu
YEREL HABERLER Atık malzemelerden köy okuluna modern ...
Muş'ta kütüphane açılışı
YEREL HABERLER Muş'ta kütüphane açılışı
Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ...
Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap
YEREL HABERLER Muş Valiliğinden ‘Menenjit Salgını’ iddialarına cevap
Muş’ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X