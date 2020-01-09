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KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma KYK’lı öğrenciler, güvenlik güçleri ...

İHA

Muş Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdunda barınan öğrenciler, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleriyle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerden yürekleri ısıtan çalışma KYK’lı öğrenciler, güvenlik güçleri ve öğrenciler için atkı ve bere ördü

Muş Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdunda barınan öğrenciler, çetin kış şartlarında görev yapan güvenlik güçleriyle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için atkı, bere ve eldiven ördü.
Muş’taki Sultan Alparslan, Müştak Baba ve Hümaşah kız yurdunda barınan öğrenciler, kamu düzeninin sağlanması ve çetin kış şartlarında vatan nöbeti tutan asker ve polislerin yanı sıra köy okullarında eğitim gören öğrenciler için örgü yaptı. KYK yurtlarında açılan örgü kurslarına gönüllü olarak katılan öğrenciler, burada hem etkinliğe katılıyor hem de faydalı bir etkinliğe imza atıyor. 30 öğrencinin katıldığı kursta birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler üretildi.
Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan ve kursta atkı ve bere ören öğrencilerden Kübra Rızabeytorunları, böyle bir kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Rızabeytorunları, “Burada minik kardeşlerimize, Mehmetçiğimize, polis memurlarımıza yapmış olduğumuz örgüleri sunuyoruz. Bizim tek amacımız çocukların gülümsemesi, Mehmetçiklerin ısınması ve polis memurlarımızın bir nebze de olsa bu kış gününde sıcacık şeylerle ısınabilmesidir. Bu yüzden çok mutluyum. Haftanın 2 günü bu kursu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda boş zamanlarımızı da burada geçiriyoruz. Bu da bizim için çok değerli” dedi.
Felsefe bölümü öğrencisi Rabia Oğraş da KYK yurdunun kendilerine sunduğu kurs sayesinde arkadaşlarıyla beraber bir etkinlik içerisinde olduklarını ifade etti. Doğu’da kış mevsiminin çetin geçtiğini kaydeden Oğraş, “Biz sıcak yatağımızda yatarken bizi koruyan polislerimiz, askerlerimiz var. Yaptığımız bereler bir bedeni ısıtabilir ama gerçekten böyle gönle ve yüreğe dokunmak istedik” ifadelerini kullandı.
Usta Öğretici Hediye Akın ise kurslarının yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirterek, “Burada öğrencilerimizle beraber köy okulları öğrencilerini, askerlerimizi ve polislerimizi ısıtacak örgüler örüyoruz. Öğrencilerimizin sosyal aktivite içerisinde bulunmaları için örgü öğretiyoruz. Burada 30 öğrencim var. Kursa ilk başladığımızda öğrencilerimiz çok zorlanıyordu ama şimdi her şeyi yapabiliyorlar” diye konuştu.

MUŞ

09 Ocak 2020 Perşembe

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