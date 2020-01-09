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Başkan Asya, Dere Mahallesi sakinleri ile buluştu

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Halk Buluşmaları' kapsamında Dere Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Başkan Asya, Dere Mahallesi sakinleri ile buluştu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları’ kapsamında Dere Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
‘Halk Buluşmaları’ toplantıları devam ediyor. Başkan Feyat Asya, gelenek haline getirdiği toplantılarda vatandaşların mahallelerine giderek sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Son olarak Dere Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Asya, belediye hizmetleri hakkında kendileri ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Asya, “3 yıl önce başlattığımız geleneğimizin devamı olarak gördüğümüz ‘Halk Buluşmaları’nı faydalı gördüğümüz için bu toplantımızı devam ettiriyoruz. Bu sayede sizlerle bir araya gelip sorunları yerinde tespit etme ve sizlerden dinleme şansına sahip oluyoruz” dedi.
Başkan Asya, altyapı ve üstyapı çalışmalarında ister istemez sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaştıklarını da belirterek, “Çünkü ister istemez insanların suyunu kesiyoruz, yollarını kapatıyoruz, onların düzenini bozuyoruz. Ama kentleşmenin olmazsa olmazı olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Altyapıdan sonra seçime girip kazanmanın sıkıntılı olduğu tecrübelerle sabittir. Ama bizim taahhütlerimiz arasında olduğu için bu yola çıktık. Hem meclisimizden aldığımız destekle, hem çalışma arkadaşlarımızın ciddi anlamda performans göstermelerinden dolayı büyük bir yol kat ettik. Geçmiş 5 yılın muhasebesini yaptığımız için Allah'a şükrediyoruz. Altyapıya girdik ama sırtımızı diğer hizmetlere çevirmedik. Yeşil alandan mezbahaya, hayvan pazarından hayvan barınağına, sebzemeyve hali, bilgi evleri, otogar gibi birçok taahhüdümüzü yerine getirdik” ifadelerini kullandı.
“Dere Mahallemiz bizim en eski mahallelerimizden biridir” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:
“Bu mahallemizin altyapısı, belki cumhuriyet tarihinden bu yana yoktu. Elimizden geldiğince mahallemizin altyapısına ağırlık verdik. Altyapı ve üstyapı kapsamında mahallemizde yeni yollar yapıyoruz. Bu yolları en kısa sürede hizmete açacağız. Siyaset farklı olabilir, duruşumuz farklı olabilir ama Muşlu olmamız bizim için her şeyin üstündedir. Bütün fikirleriniz başımızın tacıdır. Biz fikirlerinizi almak için bu toplantıları yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette vardır ve olacaktır. Seçimden yeni çıktık ve bazı eksiklerimiz olacaktır. Biz elimizden geldiğince eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Maddi kaynak için Ankara'ya gittik ve çeşitli projeler sunarak kaynak bulmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün projelerimizin en iyisi olmasını istiyoruz. Belediye olarak her zaman prestijli proje yapacağız. Bugünümüzü yarınımızdan daha bir şekilde yapmak için çalışıyoruz ve bu minvalde yolumuza devam edeceğiz.”
Başkan Asya, konuşmasının devamında yapılması planlanan projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Toplantı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorularının Başkan Asya tarafından yanıtlanması ile sona erdi.

MUŞ

09 Ocak 2020 Perşembe

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