Muş’ta eğitime 1 gün ara verildi

Muş Valiliği, il merkezi ve bağlı köylerde aşırı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 10 Ocak 2020 Cuma günü Muş il merkezi ve bağlı köylerde (ilçeler hariç) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiğini duyurdu. Diğer ilçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretimin devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

MUŞ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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