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Velilere etkili iletişim etkinliği Veliler ve öğrenciler, “Kitap Kurdu Turnalar” projesi ile ...

İHA

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kitap Kurdu Turnalar" projesi kapsamında öğrenciler arasında etkili iletişimi arttırmak, ailenin çocuğu ile kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve okulda kaliteli zaman geçirmeye yönelik okul kültürü oluşturuluyor.

Velilere etkili iletişim etkinliği Veliler ve öğrenciler, “Kitap Kurdu Turnalar” projesi ile iletişimlerini kuvvetlendiriyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Kitap Kurdu Turnalar” projesi kapsamında öğrenciler arasında etkili iletişimi arttırmak, ailenin çocuğu ile kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve okulda kaliteli zaman geçirmeye yönelik okul kültürü oluşturuluyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Proje Birim Görevlisi Tuğba Harmankaya’nın koordinatörlüğünde İlyas Sami İlkokulu rehber öğretmenleri Büşra Yıldırım ile Menderes Akyol’un yürütücülüğünde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyit Ateş’in danışmanlığında hazırlanan Kitap Kurdu Turnalar projesi, İlyas Sami İlkokulunda uygulanmaya başladı. 20192020 eğitim öğretim dönemi kapsamında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 500 öğrenci, 350 anne ve yaklaşık 600 veliye ulaşıldı.
Proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan ArGe Proje Birim Görevlisi Tuğba Harmankaya, hedeflerinin bundan sonra Muş’taki diğer okullarda da bu etkinliği devam ettirmek olduğunu söyledi. Kitap Kurdu Turnalar projesi kapsamında düzenlenen atölyelerin amacının aile ile öğrenciler arasında etkili iletişimi artırmak olduğunu vurgulayan Harmankaya, “Ailenin çocuğu ile kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve okulda kaliteli zaman geçirmeye yönelik bir okul kültürü oluşturmaktır. Proje üç aşamadan oluşmaktadır. Projenin birinci aşamasında okul idarecileri ve öğretmenlerin katıldığı atölye uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise öğrenciler ve velileri sürece dahil oluyor. Atölye günü sabah okuma saatinde öğrencilere üç resimli çocuk kitabı kullanılarak etkileşimli okuma ve drama etkinlikleri yapılıyor. Aynı sınıfın öğrencilerinin anneleri öğleden sonra okula davet ediliyor. Sabah öğrencilere okunan üç kitap kullanılarak evde çocukları ile kitap okurken dikkat etmesi gerekenlere dair bilgilendirmeler yapılıyor” dedi.
İlyas Sami İlkokulunda görev yapan proje yürütücüsü Büşra Yıldırım da, “Projenin ana teması Türkiye’de turna kuşlarının sayısı giderek azalmakta, ilimiz de turna kuşlarının göç yolundadır. Koruma altına alınan turnaları hem hatırlatma hem de kitap okumayı nasıl daha dikkat çekici hale getirebiliriz diye düşündük, bu düşünceleri bir araya getirdik ve projemizi isimlendirdik” İfadelerini kullandı.
Okulda atölye çalışmasına katılan veli Gülperi Eşim ise, “Öğretmenlerimizin bizlere katkısı çok oldu, burada öğrendiklerimizi evde uyguladık. Proje ile daha bilgili oldum, çocuğumla oyun oynamaya başladım, onun bana anlattıklarını daha dikkatle dinliyorum” diye konuştu.

MUŞ

10 Ocak 2020 Cuma

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