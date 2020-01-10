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Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe Göçmen kaçakçılığı yapan 19 kişi tutuklandı

İHA

Muş merkezli 4 ilde, 395 yabancı uyruklu göçmeni Avrupa ülkelerine göndermek üzere batı illerine sevkini sağlamaya çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Muş merkezli 4 ilde, 395 yabancı uyruklu göçmeni Avrupa ülkelerine göndermek üzere batı illerine sevkini sağlamaya çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 19’u tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığına yönelik adli çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. İran sınırından yasadışı yollar ile Van ilinden ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların, Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere batı illerine sevkini sağlamaya çalışan şahıslara yönelik Muş merkezli 4 ilde yapılan soruşturma neticesinde 395 yabancı uyruklu (Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone) göçmenin yakalandığı belirtilerek, “Muş merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 34 şüpheli yakalanmıştır. Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 19’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

18 araca el konuldu
Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan toplam 18 araca da el konulduğu ifade edilen açıklamada, “Ayrıca aralarında 3 otobüs, 4 ticari taksinin de bulunduğu toplam 18 araca el konulmuştur. Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen Göçmen Kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde Göçmen Kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

MUŞ

10 Ocak 2020 Cuma

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