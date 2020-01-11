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Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 tutuklama

DHA

MUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüphelilerden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri, Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden kişilere yönelik 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leona uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla 27 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 taksiyle birlikte toplam 18 araca da el konuldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Muş Valiliği´nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen Göçmen Kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde Göçmen Kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

MUŞ

10 Ocak 2020 Cuma

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