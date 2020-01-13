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Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.’den çiftçiyi rahatlatacak ödeme

İHA

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., cezalı duruma düşen bin 446 üreticinin 14 milyon 600 bin TL tutarındaki cezasını affederken, pancarını teslim eden üreticilere ise 17 milyon TL ödemeye yapacak.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.’den çiftçiyi rahatlatacak ödeme

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., cezalı duruma düşen bin 446 üreticinin 14 milyon 600 bin TL tutarındaki cezasını affederken, pancarını teslim eden üreticilere ise 17 milyon TL ödemeye yapacak.
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, fabrikanın devrinin alındığı günden beri büyük yatırımlar yaparak fabrikayı büyütmeye, geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. 2019 yılı yatırım programı kapsamında fabrikaya yaklaşık 38 milyon TL yatırım harcaması ile çiftçi ve Muş için daha modern, daha yüksek kapasiteli şeker fabrikası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Kızılkaya, “Yapılan yatırımlarla fabrikanın günlük pancar kesim miktarı 3 bin 600 tondan 4 bin 500 tona çıkarılmıştır. 2020 yılında günlük pancar işleme miktarı 5 bin ton olarak hedeflenmektedir. Böylece çiftçilerimizin bekleme süreleri ve pancar tarlada kalma kaygısı minimize olacaktır. Muş Ovası Kapalı Sulama Projesi tamamlandığında fabrikamızın mevcut kapasitesinin yetersiz kalacağı bilinciyle kademeli olarak fabrikamızın kapasitesi artırılmakta, fabrika geleceğe hazırlanmaktadır. İlimizde 2019 yılında ekim öncesi dönemde nisanmayıs aylarında aşırı yağış sebebiyle tohum ekiminin zamanında yapılamaması, mayıs ayı sonlarında yapılan ekimlerden sonra fidenin çıkış yaptığı günlerde görülen gecegündüz sıcaklık farkı ve yağışsız günler nedeniyle çimlenme sonrası gerekli suyun sağlanamaması ve bazı bitki hastalık ve zararlıların şartları nedeniyle yetiştirilen şeker pancarı üretim sahalarında azalmalar ve verimde düşüş meydana getirmiştir” dedi.

“Bin 446 üreticinin 14 milyon 600 bin TL tutarındaki cezası affedildi”
Yağışlar nedeniyle mağdur olan bin 446 üreticinin 14 milyon 600 bin TL tutarındaki cezasının affedildiğini aktaran Kızılkaya, “Söz konusu nedenlerden dolayı cezalı duruma düşen bin 446 üreticimizin yaklaşık 14,6 milyon TL ceza tutarı affedilerek uygulanmamıştır. Pancar teslim eden üreticilerimize pancar ödemeleri zamanında yapılarak üreticilerimiz mağdur edilmemiştir. Bu kapsamda 7 milyon TL tutarında pancar bedeli ödemesi yapılmıştır. Bu hafta içerisinde ise kalan 10 milyon TL tutarındaki pancar ödemesi yapılacaktır. 2020 yılında olumsuzlukların baş göstermemesi halinde ve yapılacak olan çiftçi eğitimleriyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hızlı bir şekilde alınacak tedbirler ve üretim sahalarında uygulanacak olan münavebe sistemleriyle üretim alanlarında ve verimde artış sağlanarak yaklaşık 350 bin tonluk üretim hedeflenmektedir. Önümüzdeki yıllar 500 bin tonluk şeker pancarı üretimi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

MUŞ

13 Ocak 2020 Pazartesi

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