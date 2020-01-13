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Uzm. Dr. Resuloğlu’ndan kış hastalıklarından korunma yolları uyarısı

İHA

Muş Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Emir Resuloğlu, sonbahar ve kış hastalıklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, soğuk algınlığının en belirgin belirtilerinin hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı, bazen baş ağrısı ve hafif öksürük olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Resuloğlu’ndan kış hastalıklarından korunma yolları uyarısı

Muş Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Emir Resuloğlu, sonbahar ve kış hastalıklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, soğuk algınlığının en belirgin belirtilerinin hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı, bazen baş ağrısı ve hafif öksürük olduğunu söyledi.
Havaların soğuması ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla çevredeki pek çok insanda soğuk algınlığı şikayetinin olduğunu kaydeden Uzm. Dr Resuloğlu, bulaşıcı hastalıkların hasta veya taşıyıcı kişilerin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla bulaşabileceğini anlattı. Uzm. Dr Resuloğlu, “Virüse bulaşmış ellerle temas etmek veya öpüşmek, hasta veya taşıyıcı kişinin tuttuğu kapı kolu, telefon veya havlu gibi ortak kullanım eşyalarından da bulaşabilir. Soğuk algınlığının en belirgin belirtileri hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı, bazen baş ağrısı ve hafif öksürüktür. Gribin ise en belirgin belirtisi yüksek ateş (38 derecenin üstü), yorgunluk (vücut ağırları), orta şiddette boğaz ağrısı, bazen yaygın öksürüktür. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virus, buradan dokunulan her yere yayılır. İlkin hasta kişi hapşırık, öksürük, burun salgısı ve ellerle bulaştırdığı için yakın temastan kaçınmalı, hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile kapatmalı ve ellerini sık sık yıkamalıdır. Hasta olmayan kişilerde bu virüslerin hava yolu, yakın temas ve damlacık yolu ile bulaştığından yakın temastan kaçınılmalı ve sık sık ellerini yıkamalıdır. Su ve sabun bulunamadığı durumda el antiseptikleri ile eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir. Kalabalık yerlerden uzak durmalı, sık sık pencereleri açarak oda havalandırılmalı ve virüsün çıkmasına müsaide edilmelidir. Bu nedenle bu hastalıklar ev, iş yeri, okul, kreş ve toplu ulaşım araçları gibi kapalı mekânlarda çok kolay bulaşmaktadır” dedi.

“Grip ve nezlenin tedavisi”
Her iki hastalığın da virüs kaynaklı olmasından antibiyotiklerin faydası olmadığını kaydeden Uzm. Dr Emir Resuloğlu, “Hastanın şikayetlerine göre tedavi vermek gereklidir. Baş ağrısı ve vücut ağrıları varsa ağrı kesiciler, burun tıkanıklığı varsa burun damlaları, hapşırık varsa antihistaminikler kullanılabilir. Oseltamivir ve zanamivir gibi antiviraller, bazı özel durumlarda reçete edilir. Gripte önemli olan önlem almaktır. Önlemek içinde hasta olmadan önce grip aşısı yaptırmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

MUŞ

13 Ocak 2020 Pazartesi

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