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Muş'ta hava ulaşımına sis engeli

DHA

MUŞ'ta, 10 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. 

MUŞ'ta, 10 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. 
Kentte 10 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak Ankara ve İstanbul uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken, bir kısmı ise gecikmeli yapıldı. 
 Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus, yer yer sis beklendiği bildirildi. 

MUŞ

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:25
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  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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