Yaşlı kadın, askeri helikopterle getirildiği Muş’ta tedavi altına alındı Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri, hasta kadın için seferber oldu

Şırnak’ta beyin damarlarında pıhtılaşma (inme) teşhisi konulan 69 yaşındaki Ayşe Ataman isimli kadın, askeri helikopterle Muş’a getirilerek tedavi altına alındı.

Şırnak Devlet Hastanesinde beyin damarlarında kan pıhtılaşması (inme) teşhisi konulan 69 yaşındaki Ayşe Ataman, askeri helikopterle Muş’a sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu Ayşe Ataman, askeri helikopterle Muş Sultan Alparslan Havalimanına getirildi. Burada ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürülen Ataman’a, tomografi ve ilk değerlendirmelerinin ardından Girişimsel Radyoloji Ünitesindeki uzman doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, 69 yaşındaki bayan hastanın Şırnak’tan askeri helikopterle Muş’a getirildiğini söyledi. Hastanın beyin damarlarında pıhtı (inme) şeklinde teşhis konulduğunu ifade eden Dr. Türkoğlu, “İlimizdeki girişimsel radyoloji ünitemizde bu tip vakaları tedavi edebilmekteyiz. Hastamız havalimanına iner inmez ambulansımız hastamızı aldı, hastanemize getirdi. Tomografi ve ilk değerlendirmelerden sonra Girişimsel Radyoloji Ünitemizde ilgili uzman arkadaşlarımız tarafından hastamıza müdahale edildi. İnşallah şifa ile taburcu olmasına vesile oluruz” dedi.

Öte yandan hasta yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

MUŞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:57

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